«Рекордсмен в здании». РПЛ отреагировала на 31-й гол Артёма Дзюбы в составе сборной России

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) отреагировала на рекорд форварда Артёма Дзюбы по голам в составе национальной команды. Нападающий, который летом подписал контракт с новичками Российской Премьер-Лиги, поразил ворота сборной Гренады в товарищеском матче.

«Вопросы? Рекордсмен в здании», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. Мяч в ворота сборной Гренады стал для Дзюбы рекордным. Второе место в списке лучших бомбардиров сборной России за всю историю с 30 голами занимает экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 50-я минута, счёт 3:0 в пользу сборной России.