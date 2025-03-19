«Это вам не LOL, а 31-й ГОЛ!» Губерниев отреагировал на рекорд Дзюбы в сборной России

Форвард сборной России Артём Дзюба отметился забитым голом в матче со сборной Гренады. Этот мяч стал для Дзюбы 31-м за национальную команду страны, что делает его рекордсменом сборной по количеству голов. На рекорд нападающего отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. На момент написания новости счёт в матче 5:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Это вам не LOL, а 31-й ГОЛ!!! А завтра биатлон!!! Кто же будет как рукастый Дзюба — чемпион??? Стартуем в 10 по Москве!!! На Матче, е, ее, ее!!!» — поделился Губерниев в своём телеграм-канале.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. Во второй половине игры Дзюба добавил к своему голу результативную передачу на полузащитника Даниила Фомина.