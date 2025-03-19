Россия — Гренада: Артём Дзюба покинул поле на 66-й минуте

В эти минуты сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. На момент написания новости счёт в матче 5:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 66-й минуте нападающий сборной России Артём Дзюба покинул поле, вместо него вышел Иван Сергеев. В этой встрече Артём успел отметиться голом и голевой передачей и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.
- 19 марта 2025
-
23:13
-
23:13
-
23:11
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:14