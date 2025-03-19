Россия — Гренада: Артём Дзюба покинул поле на 66-й минуте

В эти минуты сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. На момент написания новости счёт в матче 5:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте нападающий сборной России Артём Дзюба покинул поле, вместо него вышел Иван Сергеев. В этой встрече Артём успел отметиться голом и голевой передачей и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.