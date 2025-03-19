Видео голевой передачи Артёма Дзюбы на Даниила Фомина за сборную России

В эти минуты сборная России по футболу проводит товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана. На момент написания новости счёт в матче 5:0 в пользу сборной России. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте полузащитник сборной России Даниил Фомин с передачи Артёма Дзюбы отправил мяч в ворота соперника.

На счету Артёма Дзюбы 56 матчей в составе сборной России. Голевая передача на Фомина стала для Дзюбы 16-й за национальную команду. Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.