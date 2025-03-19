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Артём Дзюба поделился эмоциями от рекордного гола в составе сборной России

Артём Дзюба поделился эмоциями от рекордного гола в составе сборной России
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Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился эмоциями от рекордного гола в составе национальной команды. Форвард забил свой 31-й гол в составе сборной в ворота Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Честно, очень счастлив, что забил, потому что игра непростая, хотя и счёт большой. Очень много ошибаемся в завершающей стадии. На самом деле, много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком лёгкий, не можешь понять, как его принять, всё время виляет.

Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было. Спасибо огромное болельщикам, РФС и Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 85-я минута, счёт 5:0 в пользу сборной России.

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