Фото: объятия Артёма Дзюбы и Валерия Карпина после замены форварда сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба обнял главного тренера национальной команды Валерия Карпина после замены в товарищеском матче с Гренадой.

Напомним, 36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой, проходящем в эти минуты.

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 88-я минута, счёт 5:0 в пользу сборной России.