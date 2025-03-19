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Сборная России разгромила Гренаду в рекордном матче Артёма Дзюбы

Сборная России разгромила Гренаду в рекордном матче Артёма Дзюбы
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Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проводила товарищеский матч с национальной командой Гренады. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился полузащитник сборной России Данил Пруцев. На 42-й минуте Арсен Адамов удвоил преимущество хозяев. На 43-й минуте Артём Дзюба забил свой рекордный мяч и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На 53-й минуте Даниил Фомин забил четвёртый мяч сборной России. На 60-й минуте Зелимхан Бакаев установил окончательный счёт — 5:0.

На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.

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