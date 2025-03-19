Дзюба — о сборной: мои двери открыты, а Карпин сказал, что в любой момент может их закрыть

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о своём будущем в национальной команде.

— Ещё есть мысли поиграть за сборную?

— Мои двери открыты, а Валерий Георгиевич сказал, что в любой момент может их закрыть (улыбается). Сейчас всё хорошо, я счастлив. Главное, что здоровье позволяет, и, если буду нужен сборной, всегда буду готов приехать, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой, проходящем в эти минуты.

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 90-я минута, счёт 5:0 в пользу сборной России.