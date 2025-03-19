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Артём Дзюба поблагодарил болельщиков после победы сборной России над Гренадой

Артём Дзюба поблагодарил болельщиков после победы сборной России над Гренадой
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Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам после победы национальной команды над сборной Гренады в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Спасибо огромное, что пришли. Мне очень приятно такое отношение к себе. Сильные вместе. Мы великая страна, и мы должны быть вместе. Батрак, ты лучший, спасибо за голевую! Хорошего вечера!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

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