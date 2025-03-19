Артём Дзюба поблагодарил болельщиков после победы сборной России над Гренадой

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам после победы национальной команды над сборной Гренады в товарищеском матче.

«Спасибо огромное, что пришли. Мне очень приятно такое отношение к себе. Сильные вместе. Мы великая страна, и мы должны быть вместе. Батрак, ты лучший, спасибо за голевую! Хорошего вечера!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.