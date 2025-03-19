Артём Дзюба получил памятную футболку сборной России в честь рекордного гола

Нападающий сборной России Артём Дзюба получил памятную футболку национальной команды в честь рекордного гола. Форвард вместе с семьёй сфотографировался с памятным подарком.

Напомним, 36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой.

Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.

На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.