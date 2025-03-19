Артём Дзюба объяснил свои эмоции во время гимна России на матче с Гренадой
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Нападающий сборной России Артём Дзюба, прослезившийся по ходу гимна Российской Федерации до матча с Гренадой (5:0), рассказал, что вызвало у него подобные эмоции.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
— Немного в шоке. Меня больше затронул в душе гимн.
— Заплакал?
— Надеюсь, этого не было видно (улыбается). Думал, что сдержусь, но я очень соскучился по гимну и этому состоянию, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив в 57 играх за национальную команду 31 мяч. Он обошёл Александра Кержакова, с которым долгое время делил первое место с 30 голами. Дзюба не вызывался в сборную с лета 2021 года.
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