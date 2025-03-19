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Дзюба: думал, никогда в сборную России не попаду — огромное спасибо Карпину, что позвал

Дзюба: думал, никогда в сборную России не попаду — огромное спасибо Карпину, что позвал
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Нападающий сборной России Артём Дзюба поблагодарил главного тренера национальной команды Валерия Карпина за вызов на мартовский сбор.

«Я не закрываю для себя дверь в сборную. Валерий Георгиевич сказал, что он может закрыть (смеётся). Поэтому если я понадоблюсь в сборной, то с удовольствием приеду. Если нет… Надо взрослеть. Я говорил вещи от обиды — думал, никогда больше не попаду в сборную. Но я попал. Огромное спасибо болельщикам и Валерию Георгиевичу за то, что позвал. И огромное спасибо РФС за то, что всё это организовали. Мне приятно и неожиданно. Думал, мы в России вряд ли когда-то будем кого-то чествовать», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

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