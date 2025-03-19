Артём Дзюба: Батраков — умничка моя, спасибо ему за голевой пас
Поделиться
Форвард сборной России Артём Дзюба поблагодарил полузащитника национальной команды Алексея Батракова за голевую передачу в товарищеском матче с Гренадой.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Спасибо Батракову за голевой пас — умничка моя! И спасибо Максу Глушенкову, потому что он вообще давал мне надежду. Он один из игроков действительно высокого уровня. Я считаю, что он выделяется на фоне остальных», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сборная России разгромила сборную Гренады в первом товарищеском матче в 2025 году. Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. В матче с Гренадой Дзюба установил рекорд по голам в составе сборной России.
Комментарии
- 19 марта 2025
-
23:13
-
23:13
-
23:11
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:14