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Артём Дзюба: Батраков — умничка моя, спасибо ему за голевой пас

Артём Дзюба: Батраков — умничка моя, спасибо ему за голевой пас
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Форвард сборной России Артём Дзюба поблагодарил полузащитника национальной команды Алексея Батракова за голевую передачу в товарищеском матче с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Спасибо Батракову за голевой пас — умничка моя! И спасибо Максу Глушенкову, потому что он вообще давал мне надежду. Он один из игроков действительно высокого уровня. Я считаю, что он выделяется на фоне остальных», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России разгромила сборную Гренады в первом товарищеском матче в 2025 году. Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. В матче с Гренадой Дзюба установил рекорд по голам в составе сборной России.

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