Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: на матч с Гренадой приехали мои родители, человек 200 моих хороших знакомых

Дзюба: на матч с Гренадой приехали мои родители, человек 200 моих хороших знакомых
Комментарии

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба рассказал, кто из родных и близких приехал его поддержать на товарищеский матч с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«У меня сегодня приехали мама с папой. Приехала сестра с мужем и детьми. Младшие первый раз на футболе, приехали друзья. Тут огромная армия моих друзей. Человек 200 моих хорошо знакомых людей есть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

Материалы по теме
Фото
Артём Дзюба получил памятную футболку сборной России в честь рекордного гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android