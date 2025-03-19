Дзюба: на матч с Гренадой приехали мои родители, человек 200 моих хороших знакомых

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба рассказал, кто из родных и близких приехал его поддержать на товарищеский матч с Гренадой (5:0).

«У меня сегодня приехали мама с папой. Приехала сестра с мужем и детьми. Младшие первый раз на футболе, приехали друзья. Тут огромная армия моих друзей. Человек 200 моих хорошо знакомых людей есть», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.