Тренер сборной Гренады: довольны тем, что сохранили счёт 0:5 со сборной России

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте прокомментировал поражение от сборной России (0:5) в товарищеском матче.

«Мы очень ценим, что нам дали возможность сыграть на таком уровне. Снег добавил сложности нашей игре.

Мы знали, насколько высок уровень сборной России. Что касается Дзюбы, то он показал себя с лучшей стороны, как и вся команда сборной России. Но считаю, что мы хорошо себя показали. Довольны тем, что сохранили счёт 0:5», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.