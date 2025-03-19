Тренер сборной Гренады: довольны тем, что сохранили счёт 0:5 со сборной России
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте прокомментировал поражение от сборной России (0:5) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Мы очень ценим, что нам дали возможность сыграть на таком уровне. Снег добавил сложности нашей игре.
Мы знали, насколько высок уровень сборной России. Что касается Дзюбы, то он показал себя с лучшей стороны, как и вся команда сборной России. Но считаю, что мы хорошо себя показали. Довольны тем, что сохранили счёт 0:5», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.
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