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Тренер сборной Гренады: довольны тем, что сохранили счёт 0:5 со сборной России

Тренер сборной Гренады: довольны тем, что сохранили счёт 0:5 со сборной России
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте прокомментировал поражение от сборной России (0:5) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Мы очень ценим, что нам дали возможность сыграть на таком уровне. Снег добавил сложности нашей игре.

Мы знали, насколько высок уровень сборной России. Что касается Дзюбы, то он показал себя с лучшей стороны, как и вся команда сборной России. Но считаю, что мы хорошо себя показали. Довольны тем, что сохранили счёт 0:5», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.

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