Тренер сборной Гренады: никогда не видел флаг нашей страны такого размера, как сегодня

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте высказался о флаге своей страны после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:5).

«К сожалению, мы не видели предматчевого шоу. Мы были сконцентрированы на подготовке. Но мы были в шоке, каких размеров был флаг нашей страны. Хотелось даже помочь его расправить, когда его разворачивали. Никогда не видел флаг нашей страны такого размера.

Если кто-то до матча не знал, как выглядит флаг нашей страны, то теперь точно узнают. Спасибо за это. Флаг был такой огромный, что хочется его забрать с собой», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.