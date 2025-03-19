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Тренер сборной Гренады: никогда не видел флаг нашей страны такого размера, как сегодня

Тренер сборной Гренады: никогда не видел флаг нашей страны такого размера, как сегодня
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте высказался о флаге своей страны после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:5).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«К сожалению, мы не видели предматчевого шоу. Мы были сконцентрированы на подготовке. Но мы были в шоке, каких размеров был флаг нашей страны. Хотелось даже помочь его расправить, когда его разворачивали. Никогда не видел флаг нашей страны такого размера.

Если кто-то до матча не знал, как выглядит флаг нашей страны, то теперь точно узнают. Спасибо за это. Флаг был такой огромный, что хочется его забрать с собой», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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