Тренер сборной Гренады: никогда не видел флаг нашей страны такого размера, как сегодня
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте высказался о флаге своей страны после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:5).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«К сожалению, мы не видели предматчевого шоу. Мы были сконцентрированы на подготовке. Но мы были в шоке, каких размеров был флаг нашей страны. Хотелось даже помочь его расправить, когда его разворачивали. Никогда не видел флаг нашей страны такого размера.
Если кто-то до матча не знал, как выглядит флаг нашей страны, то теперь точно узнают. Спасибо за это. Флаг был такой огромный, что хочется его забрать с собой», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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