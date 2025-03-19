Дзюба: лучшим в истории себя не считаю — буду счастлив, если кто-то побьёт рекорд

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба рассказал, считает ли он себя лучшим игроком в истории после того, как оформил значимое достижение в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
«Лучшим в истории себя не считаю. Но пока мне отведено, хочется как можно больше закрепить свой результат. А в будущем буду просто смотреть и наслаждаться. Если кто-то когда-нибудь побьёт рекорд, я буду рад и счастлив», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.
- 19 марта 2025
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