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Созин: за рекордом Дзюбы и миром с Карпиным забыли футбол. Не нужны такие матчи в Москве

Созин: за рекордом Дзюбы и миром с Карпиным забыли футбол. Не нужны такие матчи в Москве
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«За этими рекордами и примирением Карпина и Дзюбы сборная забыла про футбол. А хотелось бы на него посмотреть. Шоу получилось, но без игры. Все радовались и аплодировали. Если собирали всё для этого – молодцы, всё срежиссировано прекрасно.

Но давайте вернёмся к футболу. А для этого – пожалуйста, не проводите такие матчи в Москве, они ей не нужны. Играйте для людей там, они заряжают футболистов, им это нужно – вспомните матчи с Кубой или Брунеем в Волгограде и Краснодаре. И езжайте туда, или в Екатеринбург с Калининградом. Радуйте людей футболом», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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