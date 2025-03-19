Созин: за рекордом Дзюбы и миром с Карпиным забыли футбол. Не нужны такие матчи в Москве
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Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«За этими рекордами и примирением Карпина и Дзюбы сборная забыла про футбол. А хотелось бы на него посмотреть. Шоу получилось, но без игры. Все радовались и аплодировали. Если собирали всё для этого – молодцы, всё срежиссировано прекрасно.
Но давайте вернёмся к футболу. А для этого – пожалуйста, не проводите такие матчи в Москве, они ей не нужны. Играйте для людей там, они заряжают футболистов, им это нужно – вспомните матчи с Кубой или Брунеем в Волгограде и Краснодаре. И езжайте туда, или в Екатеринбург с Калининградом. Радуйте людей футболом», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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