Созин: за рекордом Дзюбы и миром с Карпиным забыли футбол. Не нужны такие матчи в Москве

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«За этими рекордами и примирением Карпина и Дзюбы сборная забыла про футбол. А хотелось бы на него посмотреть. Шоу получилось, но без игры. Все радовались и аплодировали. Если собирали всё для этого – молодцы, всё срежиссировано прекрасно.

Но давайте вернёмся к футболу. А для этого – пожалуйста, не проводите такие матчи в Москве, они ей не нужны. Играйте для людей там, они заряжают футболистов, им это нужно – вспомните матчи с Кубой или Брунеем в Волгограде и Краснодаре. И езжайте туда, или в Екатеринбург с Калининградом. Радуйте людей футболом», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».