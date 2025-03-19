Тренер Гренады: стадион в России уникален, даже болельщики не были настроены против нас

Главный тренер Гренады Энтони Модесте высказался о домашнем стадионе московского «Динамо», на котором его команда проиграла сборной России (0:5).

«Мы играли на таких больших стадионах на кубке Америки, но этот стадион был уникален болельщиками. Они аплодировали даже нашим игрокам, против нас никто не был настроен. Мы хотели всё воспринять положительно.

Путешествие в Россию было долгим, но оно того стоило. Это тот опыт, который наши ребята навсегда запомнят. Россия — топовая футбольная держава», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.