Губерниев: Дзюба — один из самых выдающихся российских футболистов в новейшей истории
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы. Форвард забил 31-й мяч в составе национальной команды в товарищеской игре со сборной Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Артём — молодец. Он наступил на горло собственной песни, как и тренер сборной. Его вызвали в сборную, подарили людям радость, рекорд побил и плакал при гимне. За Артёма можно только порадоваться. Это один из самых выдающихся российских футболистов в новейшей истории, хороший мотиватор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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