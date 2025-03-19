Тренер Гренады: хотели бы, чтобы Россия сыграла матч с нами у нас дома

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:5) заявил, что хотел бы провести ответную встречу у себя на родине.

«Хотелось бы сыграть ответный матч с Россией в Гренаде. Нам бы этого хотелось, потому что Россия одна из ведущих держав в футболе», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.

Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.