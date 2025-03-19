Тренер Гренады: хотели бы, чтобы Россия сыграла матч с нами у нас дома
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:5) заявил, что хотел бы провести ответную встречу у себя на родине.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Хотелось бы сыграть ответный матч с Россией в Гренаде. Нам бы этого хотелось, потому что Россия одна из ведущих держав в футболе», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.
Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.
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