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Тренер Гренады: хотели бы, чтобы Россия сыграла матч с нами у нас дома

Тренер Гренады: хотели бы, чтобы Россия сыграла матч с нами у нас дома
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:5) заявил, что хотел бы провести ответную встречу у себя на родине.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Хотелось бы сыграть ответный матч с Россией в Гренаде. Нам бы этого хотелось, потому что Россия одна из ведущих держав в футболе», — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Главным арбитром встречи был Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу сборной России.

Это не крупнейшее поражение в истории сборной Гренады. Команда в своё время проиграла сборной Кюрасао со счётом 0:10.

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