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Артём Дзюба — после рекорда: я кайфанул, закрыл свой гештальт

Артём Дзюба — после рекорда: я кайфанул, закрыл свой гештальт
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Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба поделился эмоциями после забитого мяча в ворота национальной команды Гренады (5:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

— Вы как будто бы в шутку просили не менять вас. Чтобы забить второй?
— Да (смеётся). Я понимал, что будет тяжело. Но думал, что в следующем матче будут играть другие ребята. Обговаривали, что очень много ребят. Один состав играет одну игру, второй — другую.

Я кайфанул от гимна, а потом был очень рад, что забил. Закрыл свой гештальт. Дальше наслаждался. Если бы была возможность, с удовольствием забил бы ещё. Но все хотят забить в такой игре — это нормально, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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