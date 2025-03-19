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Артём Дзюба: моя цель — чтобы «Акрон» остался в РПЛ. Где бы я ни был, никогда не вылетали

Артём Дзюба: моя цель — чтобы «Акрон» остался в РПЛ. Где бы я ни был, никогда не вылетали
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что хочет сохранить с командой прописку в Российской Премьер-Лиге. Сейчас клуб из Тольятти набрал 25 очков за 21 матч, имея фору перед зоной стыковых матчей в шесть очков.

«Если брать глобально, цель — чтобы «Акрон» остался в Премьер-Лиге. Это самая важная задача. В какой бы команде я ни был, никогда не вылетали. У нас хороший коллектив, я очень благодарен Тедееву за то, как он ко мне относится и как меня защищает. 60% моих тренеров меня всегда очень любили, а 30-40% — нет. Это нормально.

Всегда хочется подняться выше. Понятно, что по бюджету и ресурсам мы и так прыгаем выше головы. Но я считаю, что мы добротная, крепкая команда. За счёт этого, тренерского штаба и коллектива мы можем побороться и за восьмое место. Сейчас будет лобовая игра с «Ростовом», где мы можем хотя бы подтянуться.

В таких командах одну игру выигрываешь — сразу все на коне, одну проигрываешь — начинается паника. Сзади поджимают. Я — человек, который мыслит позитивно. Но многие у нас всё равно думают об этом, побаиваются, потому что есть негативный опыт. Если мы станем более уверенными… При отборе мяча мы стараемся сыграть назад, а такие, как Глушенков и Батраков — подарок для нашей страны», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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