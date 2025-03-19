Артём Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Гренады

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что свой рекордный, 31-й мяч в составе национальной команды он посвящает семье. Этот мяч форвард забил в ворота Гренады (5:0).

«Гол посвятил семье. Я им благодарен за то, что они ко мне всегда тепло относятся. Семья и друзья — это та опора, которая всегда с тобой рядом, даже в самые трудные минуты. Всегда поймут и примут любым», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Долгое время Дзюба делил первую строчку в рейтинге бомбардиров с Александром Кержаковым. Дзюба не вызывался в сборную России с июля 2021 года, всё то время, что командой руководит Карпин.