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Артём Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Гренады

Артём Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Гренады
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Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что свой рекордный, 31-й мяч в составе национальной команды он посвящает семье. Этот мяч форвард забил в ворота Гренады (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Гол посвятил семье. Я им благодарен за то, что они ко мне всегда тепло относятся. Семья и друзья — это та опора, которая всегда с тобой рядом, даже в самые трудные минуты. Всегда поймут и примут любым», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Долгое время Дзюба делил первую строчку в рейтинге бомбардиров с Александром Кержаковым. Дзюба не вызывался в сборную России с июля 2021 года, всё то время, что командой руководит Карпин.

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