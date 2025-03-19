Солдатенков: вдвойне приятно участвовать в матче, где Дзюба побил рекорд сборной России

Игрок «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче со сборной Гренады, в котором нападающий команды Артём Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Победа сборной России — всегда максимально приятно. А ещё и Дзюба побил рекорд по голам за сборную, это вдвойне приятно для команды поучаствовать в таком. Мы его уже, конечно, поздравили», — передаёт слова Солдатенкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.