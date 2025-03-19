Солдатенков: вдвойне приятно участвовать в матче, где Дзюба побил рекорд сборной России
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Игрок «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче со сборной Гренады, в котором нападающий команды Артём Дзюба забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Победа сборной России — всегда максимально приятно. А ещё и Дзюба побил рекорд по голам за сборную, это вдвойне приятно для команды поучаствовать в таком. Мы его уже, конечно, поздравили», — передаёт слова Солдатенкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.
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