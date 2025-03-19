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Губерниев: Дзюбе было бы красиво дождаться возвращения России, выйти и постараться забить

Губерниев: Дзюбе было бы красиво дождаться возвращения России, выйти и постараться забить
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что 36-летнему нападающему Артёму Дзюбе нужно сыграть за сборную России после возвращения национальной команды на международную арену.

«Мне сложно давать советы, но Дзюбе было бы красиво, несмотря на возраст, дождаться момента возвращения России в отборочный цикл. Выйти на поле и постараться забить. Вот это была бы красивая история», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

Российский футбол отстранён от международного решением ФИФА и УЕФА от 28 февраля 2022 года. Неоднократно сообщалось, что возвращение России состоится после окончания украинского конфликта.

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