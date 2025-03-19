Евгений Латышонок высказался об уровне сборной Гренады
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Голкипер сборной России Евгений Латышонок оценил уровень сборной Гренады после крупной победы в товарищеской встрече.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Важно играть «на ноль» такие матчи, как и любые другие. Хорошо, что получилось сыграть надёжно в обороне. Гренада атаковала очень мало, у них было один или два момента.
Будем откровенны, Гренада — не прямо сильный соперник. Но было важно получить практику. Это всё равно в плюс», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Сборная России разгромила сборную Гренады в первом матче 2025 года со счётом 5:0. Вратарь Евгений Латышонок вышел на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут.
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