Евгений Латышонок высказался об уровне сборной Гренады

Голкипер сборной России Евгений Латышонок оценил уровень сборной Гренады после крупной победы в товарищеской встрече.

«Важно играть «на ноль» такие матчи, как и любые другие. Хорошо, что получилось сыграть надёжно в обороне. Гренада атаковала очень мало, у них было один или два момента.

Будем откровенны, Гренада — не прямо сильный соперник. Но было важно получить практику. Это всё равно в плюс», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сборная России разгромила сборную Гренады в первом матче 2025 года со счётом 5:0. Вратарь Евгений Латышонок вышел на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут.