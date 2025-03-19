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Игрок сборной России Солдатенков назвал отличие Гренады от Брунея

Игрок сборной России Солдатенков назвал отличие Гренады от Брунея
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Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков после победы над Гренадой (5:0) заявил, что этот соперник оказался сильнее, что команда Брунея (11:0), которую россияне обыграли в ноябре 2024 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Соперник боролся, но мы были лучше. Гренада посильнее Брунея, ребята покрепче явно — у Брунея футболисты были ниже. Посмотрим, что будет с Замбией. Должен быть уровень повыше, но увидим уже в игре», — передаёт слова Солдатенкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Победа над Брунеем является самой крупной в истории сборной России. В свою очередь, поражение 0:5 от России — не самое крупное для Гренады, команда проигрывала 0:10.

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