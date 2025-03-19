Вратарь сборной России Латышонок рассказал, как отреагировал на рекорд Дзюбы

Голкипер сборной России Евгений Латышонок рассказал, как отреагировал на рекорд нападающего Артёма Дзюбы. Форвард забил 31-й мяч в составе национальной команды в товарищеской игре со сборной Гренады (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Все ждали рекорда Дзюбы. Отреагировали положительно и все его поздравили», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.