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Вратарь сборной России Латышонок рассказал, как отреагировал на рекорд Дзюбы

Вратарь сборной России Латышонок рассказал, как отреагировал на рекорд Дзюбы
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Голкипер сборной России Евгений Латышонок рассказал, как отреагировал на рекорд нападающего Артёма Дзюбы. Форвард забил 31-й мяч в составе национальной команды в товарищеской игре со сборной Гренады (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Все ждали рекорда Дзюбы. Отреагировали положительно и все его поздравили», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

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