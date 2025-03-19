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Артём Дзюба: мы с Карпиным повзрослели — всё нормально уже, хватит

Артём Дзюба: мы с Карпиным повзрослели — всё нормально уже, хватит
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Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что закрыл старые разногласия с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Может, я наивен или ещё что-то. Но я всегда с добрым намерением, открытым забралом. С Валерием Георгиевичем мы очень хорошо общались, он ко мне тепло относился сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже вчера после пресс-конференции мы ехали в машине, разговаривали. Всё нормально, реально уже повзрослели — хватит. Я уже и не помню топор войны. Пытался его зарыть, когда Карпин только появился в сборной — мы тогда встречались.

Я в таком состоянии, когда вообще не хочу ни с кем ругаться. Когда говорят, что я кого-то избегаю, это очень смешно. Я просто не хочу разговаривать об этом — эти люди ничего не могут сказать мне в лицо, один на один. А как-то выяснять отношения… Драться или что? Припугнуть — максимум, но это тоже не методы. Тебя не обсуждают те, кто делает столько же, а те, кто по большому счёту сам ничего не добился. Вот это обидно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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