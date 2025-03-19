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Латышонок: скорее всего, в матче с Замбией в воротах сборной России будет Максименко

Латышонок: скорее всего, в матче с Замбией в воротах сборной России будет Максименко
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Голкипер сборной России Евгений Латышонок заявил, что успел обсудить свою игру в матче с Гренадой (5:0) с тренером вратарей Виталием Кафановым, а также рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Замбией. Встреча состоится 25 марта в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Виталий Витальевич Кафанов объяснял некоторые тактические моменты. По первому тайму мы тоже общались после игры — обсудили пару моментов и всё.

В матче с Замбией, скорее всего, в воротах будет Саша Максименко. Но это не точно, не знаю», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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