Латышонок: скорее всего, в матче с Замбией в воротах сборной России будет Максименко
Поделиться
Голкипер сборной России Евгений Латышонок заявил, что успел обсудить свою игру в матче с Гренадой (5:0) с тренером вратарей Виталием Кафановым, а также рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Замбией. Встреча состоится 25 марта в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Виталий Витальевич Кафанов объяснял некоторые тактические моменты. По первому тайму мы тоже общались после игры — обсудили пару моментов и всё.
В матче с Замбией, скорее всего, в воротах будет Саша Максименко. Но это не точно, не знаю», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2025
-
23:15
-
23:13
-
23:13
-
23:11
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:22