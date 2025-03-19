Латышонок: скорее всего, в матче с Замбией в воротах сборной России будет Максименко

Голкипер сборной России Евгений Латышонок заявил, что успел обсудить свою игру в матче с Гренадой (5:0) с тренером вратарей Виталием Кафановым, а также рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Замбией. Встреча состоится 25 марта в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Виталий Витальевич Кафанов объяснял некоторые тактические моменты. По первому тайму мы тоже общались после игры — обсудили пару моментов и всё.

В матче с Замбией, скорее всего, в воротах будет Саша Максименко. Но это не точно, не знаю», — передаёт слова Латышонка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.