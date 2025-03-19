Валерий Карпин прокомментировал победу сборной России над Гренадой
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о победе своей команды в товарищеском матче со сборной Гренады (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«На данном этапе поздравления не самое главное, другое важнее. Футболисты сегодня показали желание, мне это понравилось, у них было желание выполнять установку. Некоторые удивили.
Артёма все поздравили. Хорошо, что всё сложилось, как все и хотели», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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