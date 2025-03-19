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Карпин назвал причины большого количества брака в игре сборной России в первом тайме

Карпин назвал причины большого количества брака в игре сборной России в первом тайме
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что причиной большого количества брака в начале игры с Гренадой (5:0) стало непривычно быстрое поле на домашнем стадионе московского «Динамо».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Очень непривычно быстрое поле было. На данном этапе в чемпионате России такого нет, плюс необычный мяч. Первый раз им играли. Игроки говорят, что очень лёгкий. Сумбур в первом тайме связываю с этим, было очень много брака», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в первом тайме забила три мяча сопернику, впервые отличившись на 16-й минуте. Один из мячей забил Артём Дзюба, для него он стал рекордным.

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