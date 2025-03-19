Карпин назвал причины большого количества брака в игре сборной России в первом тайме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что причиной большого количества брака в начале игры с Гренадой (5:0) стало непривычно быстрое поле на домашнем стадионе московского «Динамо».

«Очень непривычно быстрое поле было. На данном этапе в чемпионате России такого нет, плюс необычный мяч. Первый раз им играли. Игроки говорят, что очень лёгкий. Сумбур в первом тайме связываю с этим, было очень много брака», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России в первом тайме забила три мяча сопернику, впервые отличившись на 16-й минуте. Один из мячей забил Артём Дзюба, для него он стал рекордным.