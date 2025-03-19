Карпин: вчера Дзюба поехал в отель со мной на машине. Что его, на такси отправлять?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с нападающим команды Артёмом Дзюбой.

«Вчера после долгой пресс-конференции так получилось, что автобус со сборной уже уехал. Поэтому Дзюба поехал со мной на моей машине. Что его, на такси отправлять? Поэтому поехал со мной, понятно, что разговаривали. Но по мне больше говорит тот факт, что я его вызывал. Я могу общаться с кем угодно, но не вызывать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России разгромила сборную Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Артём Дзюба забил и оформил голевой пас. Это был его первый матч в составе сборной с 2021 года.