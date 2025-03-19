Карпин сообщил, что Дзюба может не попасть в заявку России на игру с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий Артём Дзюба может не попасть в заявку национальной команды на товарищеский матч с Замбией, который состоится 25 марта.

«На игру с Замбией будет совсем новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, почему нет? У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.