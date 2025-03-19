Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин сообщил, что Дзюба может не попасть в заявку России на игру с Замбией

Карпин сообщил, что Дзюба может не попасть в заявку России на игру с Замбией
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий Артём Дзюба может не попасть в заявку национальной команды на товарищеский матч с Замбией, который состоится 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На игру с Замбией будет совсем новый состав. Про заявку пока не знаю. Кто-то точно уедет. Кто именно — определим завтра. Может ли уехать Дзюба? Может, почему нет? У нас четыре нападающих, каждому хотелось бы дать сыграть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

Материалы по теме
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android