Артём Дзюба раскритиковал качество футбольного мяча в матче с Гренадой

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что ему не понравился мяч, которым команда играла товарищеский матч с Гренадой (5:0). Он произведён российской компанией Jogel.

«Сегодня был очень волнительный для меня матч. Давно я таких эмоций не ощущал, в моменте надо было себя потушить. Очень мяч мешал, если честно. Он, блин, какой-то прям… Я такого мяча давно не видел. Спущенный какой-то», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В этом матче Дзюба стал рекордсменом сборной России по количеству голов, забив свой 31-й мяч. Он обошёл Александра Кержакова, который отличился в составе команды 30 раз.