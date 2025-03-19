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Артём Дзюба раскритиковал качество футбольного мяча в матче с Гренадой

Артём Дзюба раскритиковал качество футбольного мяча в матче с Гренадой
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Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что ему не понравился мяч, которым команда играла товарищеский матч с Гренадой (5:0). Он произведён российской компанией Jogel.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Сегодня был очень волнительный для меня матч. Давно я таких эмоций не ощущал, в моменте надо было себя потушить. Очень мяч мешал, если честно. Он, блин, какой-то прям… Я такого мяча давно не видел. Спущенный какой-то», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В этом матче Дзюба стал рекордсменом сборной России по количеству голов, забив свой 31-й мяч. Он обошёл Александра Кержакова, который отличился в составе команды 30 раз.

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