Артём Дзюба раскритиковал качество футбольного мяча в матче с Гренадой
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Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что ему не понравился мяч, которым команда играла товарищеский матч с Гренадой (5:0). Он произведён российской компанией Jogel.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Сегодня был очень волнительный для меня матч. Давно я таких эмоций не ощущал, в моменте надо было себя потушить. Очень мяч мешал, если честно. Он, блин, какой-то прям… Я такого мяча давно не видел. Спущенный какой-то», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В этом матче Дзюба стал рекордсменом сборной России по количеству голов, забив свой 31-й мяч. Он обошёл Александра Кержакова, который отличился в составе команды 30 раз.
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