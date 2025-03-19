Дзюба: с удовольствием сыграл бы с Замбией, но это уже будет наглость

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба высказался о возможном непопадании в заявку национальной команды на товарищеский матч с Замбией, который состоится 25 марта.

«Вряд ли меня можно ждать в матче с Замбией. У нас не играли сегодня Тамерлан Мусаев, Коля Комличенко. Думаю, что они будут играть — равномерная нагрузка для всех. Я бы с удовольствием сыграл, но понимаю, что это уже будет наглость», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.