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Дзюба: с удовольствием сыграл бы с Замбией, но это уже будет наглость

Дзюба: с удовольствием сыграл бы с Замбией, но это уже будет наглость
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Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба высказался о возможном непопадании в заявку национальной команды на товарищеский матч с Замбией, который состоится 25 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вряд ли меня можно ждать в матче с Замбией. У нас не играли сегодня Тамерлан Мусаев, Коля Комличенко. Думаю, что они будут играть — равномерная нагрузка для всех. Я бы с удовольствием сыграл, но понимаю, что это уже будет наглость», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. В матче с Гренадой нападающий отметился голом и голевой передачей. На 43-й минуте Дзюба отличился с передачи полузащитника Алексея Батракова, а на 53-й минуте ассистировал хавбеку Даниилу Фомину.

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