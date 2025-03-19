Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о возможном матче между Россией и США

Валерий Карпин высказался о возможном матче между Россией и США
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что команде было бы интересно провести товарищеский матч со сборной США.

— Интересно ли вам было сыграть с США в контексте последних событий?
— Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США тем более было бы интересно! — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом поддержал его идею о проведении хоккейного матча между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в клубах КХЛ и НХЛ. Такой матч может произойти в ближайшем будущем.

Материалы по теме
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android