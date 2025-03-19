Валерий Карпин высказался о возможном матче между Россией и США

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что команде было бы интересно провести товарищеский матч со сборной США.

— Интересно ли вам было сыграть с США в контексте последних событий?

— Как видите, нам сейчас со всеми интересно играть. С Брунеем, Гренадой… С США тем более было бы интересно! — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом поддержал его идею о проведении хоккейного матча между российскими и американскими хоккеистами, выступающими в клубах КХЛ и НХЛ. Такой матч может произойти в ближайшем будущем.