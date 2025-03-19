Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба объяснил, почему не готов перейти в «Кайрат»

Артём Дзюба объяснил, почему не готов перейти в «Кайрат»
Комментарии

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба, выступающий в составе тольяттинского «Акрона», объяснил, почему не готов перейти в казахстанский «Кайрат».

«Я был бы готов поехать в «Кайрат» ради Лиги чемпионов. Но мне рассказали, что там такой чемпионат с искусственными полями и такими городами… Думаю, уже не потяну (улыбается). Пара искусственных полей — и я, думаю, прямо там и закончу», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба перебрался в «Акрон» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Контракт нападающего с клубом из Тольятти рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что в подписании Дзюбы заинтересован казахстанский «Кайрат».

Материалы по теме
Дзюба: с удовольствием сыграл бы с Замбией, но это уже будет наглость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android