Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба заявил, что планирует играть не более года

Артём Дзюба заявил, что планирует играть не более года
Комментарии

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что собирается завершить карьеру не позднее окончания сезона-2025/2026.

«Если честно, то я сейчас играю до лета, а дальше надо сесть и подумать, чего я вообще хочу от своей жизни. Может, ещё годик поиграю, но не больше», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.

Материалы по теме
Артём Дзюба объяснил, почему не готов перейти в «Кайрат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android