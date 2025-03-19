Артём Дзюба заявил, что планирует играть не более года

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что собирается завершить карьеру не позднее окончания сезона-2025/2026.

«Если честно, то я сейчас играю до лета, а дальше надо сесть и подумать, чего я вообще хочу от своей жизни. Может, ещё годик поиграю, но не больше», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Дзюба стал лучшим российским бомбардиром, а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.