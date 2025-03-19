Артём Дзюба: Слуцкий — мой краш. Да, некрасивый, но очень люблю его

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о своём друге, главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

«Леонида Викторовича [Слуцкого] очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай. Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до 4-х часов утра», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Слуцкий стал главным тренером китайского клуба в конце декабря 2023 года. Под его руководством «Шанхай» дважды выиграл Суперкубок Китая в 2024 и 2025 годах.