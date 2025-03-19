Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: Слуцкий — мой краш. Да, некрасивый, но очень люблю его

Артём Дзюба: Слуцкий — мой краш. Да, некрасивый, но очень люблю его
Комментарии

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба высказался о своём друге, главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

«Леонида Викторовича [Слуцкого] очень люблю. Это мой краш. Да, некрасивый, но он мой краш. Не знаю, поехал бы играть к нему в Китай. Летом планирую приехать просто в гости, может, на матч сходить. Провести время. Перед сборной мы сидели у меня до 4-х часов утра», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Слуцкий стал главным тренером китайского клуба в конце декабря 2023 года. Под его руководством «Шанхай» дважды выиграл Суперкубок Китая в 2024 и 2025 годах.

Материалы по теме
Защитник «Рубина» Тесленко охарактеризовал экс-тренера команды Слуцкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android