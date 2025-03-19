Дзюба: чувствую себя самым счастливым человеком — от гимна эмоций больше, чем от гола

Нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями после товарищеского матча между сборными России и Гренады, в котором отметился голом и результативной передачей.

«То, что произошло внутри меня во время гимна, дороже всего для меня. Я прям закрыл глаза, думаю: «Не-не-не, Артём, ты сильный». Я правда скучал. На удивление я получил больше эмоций от гимна, чем от гола. Думал, может, я лукавлю. Нет — так и есть.

С возрастом я становлюсь всё сентиментальнее. Уже на «Кунг-фу Панде» могу «развалиться». Это позорище, когда уже дети говорят: «Пап, соберись, пожалуйста» (смеётся). Конечная уже. Но сегодня я просто получил удовольствие, чувствую себя счастливым человеком. Благодарен и Батраку, и Глушенку. Эти парни прямо старались играть на меня», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.