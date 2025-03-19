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Дзюба: обязательно проставлюсь за рекорды, поляну накроем — за мной не заржавеет

Дзюба: обязательно проставлюсь за рекорды, поляну накроем — за мной не заржавеет
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Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что планирует проставиться перед одноклубниками из тольяттинского клуба после того, как стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Как я перед «Акроном» проставлюсь, если у нас подряд игры? Если бы я проставился, мы ЦСКА 0:8 бы слили. Понимал, что надо подождать. Сейчас приеду, обязательно проставлюсь — за мной никогда не заржавеет. Поляну накроем. В сборной тоже сейчас игра с Замбией — как проставляться? Они говорят, а я отвечаю: «Ребятки, ну имейте совесть!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Недавно 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, преодолев отметку в 234 гола. Сегодня, 19 марта, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив свой 31-й мяч в ворота Гренады (5:0).

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