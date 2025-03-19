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Артём Дзюба: фильм о рекорде? Я не настолько себя люблю

Артём Дзюба: фильм о рекорде? Я не настолько себя люблю
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Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал идею о фильме, посвящённом его личному рекорду. Напомним, в матче с национальной командой Гренады (5:0) Артём стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Очень много приглашают в кино, большой соблазн попробовать себя. Но не знаю. Фильм о рекорде? Я не настолько себя люблю. Это историческое событие, но я даже дни рождения свои только с недавних пор полюбил. Мне не очень комфортно, когда ко мне очень много внимания. Многим кажется, что я специально делаю какие-то провокации, но на самом деле нет. Не очень люблю много внимания к себе. Но то, что сейчас эти две-три недели какие-то фантастические, это точно. Как будто в сказке нахожусь», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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