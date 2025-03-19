Дзюба рассказал, о чём общался с Кержаковым перед началом матча с Гренадой

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о разговоре с экс-форвардом команды Александром Кержаковым перед матчем с Гренадой (5:0). В этой встрече Дзюба забил свой 31-й гол за сборную и обошёл Кержакова в списке лучших бомбардиров.

«С Кержом посмеялись. Его выводил сын, он говорил: «Сейчас сын вкатится в тебя!» Он мне пас, я ему — обратно. Чего нам ругаться? Я знаю Кержа, он всегда хотел быть бомбардиром. И когда он говорит, что это командное, это не совсем так. Любой нападающий хочет забивать. У него нет моего номера? Если захочет, общих знакомых очень много», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.