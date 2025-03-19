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Дзюба рассказал, о чём общался с Кержаковым перед началом матча с Гренадой

Дзюба рассказал, о чём общался с Кержаковым перед началом матча с Гренадой
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Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о разговоре с экс-форвардом команды Александром Кержаковым перед матчем с Гренадой (5:0). В этой встрече Дзюба забил свой 31-й гол за сборную и обошёл Кержакова в списке лучших бомбардиров.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«С Кержом посмеялись. Его выводил сын, он говорил: «Сейчас сын вкатится в тебя!» Он мне пас, я ему — обратно. Чего нам ругаться? Я знаю Кержа, он всегда хотел быть бомбардиром. И когда он говорит, что это командное, это не совсем так. Любой нападающий хочет забивать. У него нет моего номера? Если захочет, общих знакомых очень много», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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