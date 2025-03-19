Литвинов рассказал, что игроки сборной России не стали поздравлять Дзюбу в перерыве матча

Защитник сборной России Руслан Литвинов поделился реакцией партнёров по команде на рекорд нападающего Артёма Дзюбы в перерыве товарищеского матча со сборной Гренады. На 43-й минуте Дзюба оформил 31-й забитый мяч за национальную команду, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Дзюбу поздравили уже после игры, в перерыве не поздравляли. Все понимают, что надо серьёзно относиться к матчам, какие бы они ни были. И Максименко поздравили, конечно. Сегодня день поздравлений (смеётся)», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Артём Дзюба не вызывался в национальную команду с 2021 года. На игру со сборной Гренады нападающий вышел с капитанской повязкой.