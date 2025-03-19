Литвинов рассказал, что игроки сборной России не стали поздравлять Дзюбу в перерыве матча
Поделиться
Защитник сборной России Руслан Литвинов поделился реакцией партнёров по команде на рекорд нападающего Артёма Дзюбы в перерыве товарищеского матча со сборной Гренады. На 43-й минуте Дзюба оформил 31-й забитый мяч за национальную команду, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Дзюбу поздравили уже после игры, в перерыве не поздравляли. Все понимают, что надо серьёзно относиться к матчам, какие бы они ни были. И Максименко поздравили, конечно. Сегодня день поздравлений (смеётся)», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Артём Дзюба не вызывался в национальную команду с 2021 года. На игру со сборной Гренады нападающий вышел с капитанской повязкой.
Комментарии
- 20 марта 2025
-
00:41
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:20
-
00:13
-
00:03
- 19 марта 2025
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:15
-
23:13
-
23:13
-
23:11
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:55
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:43