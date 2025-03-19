Сборная России одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0
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Сборная России уверенно обыграла Гренаду (5:0), продлив свою впечатляющую серию из побед до семи. Общий счёт в этих встречах — 39:0 в пользу россиян.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
Помимо Гренады, команда Валерия Карпина обыграла Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
В следующем матче, который также состоится на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, сборная России встретится с командой Замбии. Игра пройдёт 25 марта. После этого международная пауза будет завершена, первые матчи в Российской Премьер-Лиге состоятся в конце первого весеннего месяца.
Отметим, что следующая международная пауза должна состояться летом. У сборной России запланированы матчи с Нигерией и Беларусью.
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