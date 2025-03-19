Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австралия — Индонезия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0

Сборная России одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0
Комментарии

Сборная России уверенно обыграла Гренаду (5:0), продлив свою впечатляющую серию из побед до семи. Общий счёт в этих встречах — 39:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

Помимо Гренады, команда Валерия Карпина обыграла Кубу (8:0), Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

В следующем матче, который также состоится на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, сборная России встретится с командой Замбии. Игра пройдёт 25 марта. После этого международная пауза будет завершена, первые матчи в Российской Премьер-Лиге состоятся в конце первого весеннего месяца.

Отметим, что следующая международная пауза должна состояться летом. У сборной России запланированы матчи с Нигерией и Беларусью.

Материалы по теме
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Эпохальные объятия Дзюбы и Карпина. Но Россия мучилась с Гренадой почти тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android