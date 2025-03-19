Литвинов ответил, как переключился на сборную России после победы «Спартака» над «Зенитом»

Защитник сборной России Руслан Литвинов рассказал, как смог настроиться на национальную команду после победы с московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Ничего особенного. Мы все понимаем, мы это сборная — совсем другие цели и задачи. Сейчас две товарищеские игры, но всё равно большая честь играть за сборную. Всегда надо пытаться быстрее забыть прошедшую игру и переключаться на следующую», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 19 марта, сборная России обыграла Гренаду со счётом 5:0. На текущем сборе 25 марта подопечные Валерия Карпина проведут ещё один контрольный матч, в котором сыграют со сборной Замбии.