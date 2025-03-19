Экс-тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на рекорд Артёма Дзюбы

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего национальной команды Артёма Дзюбы. 36-летний Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России. Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«Рекорд Артёма заслуживает исключительных комплиментов. Поздравляю его!» — приводит слова Капелло Sport24.

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кержакову. Экс-форвард «Зенита» имеет в своём активе 30 мячей в составе российской национальной команды.

Капелло возглавил сборную России после чемпионата Европы 2012 года. Под его руководством российская национальная команда вышла на чемпионат мира впервые за 12 лет. На самом турнире сборная не вышла из группы. В 2015 году с тренером расторгли контракт. РФС пришлось выплатить Фабио неустойку в размере € 15,2 млн, а на его место пришёл Леонид Слуцкий.