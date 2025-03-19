Литвинов: Максименко точно не расстроился, что не сыграл в день рождения

Защитник сборной России Руслан Литвинов высказался о том, что голкипер Александр Максименко не принял участия в товарищеском матче со сборной Гренады в свой день рождения. Сегодня, 19 марта, вратарю московского «Спартака» исполнилось 27 лет.
«Перед матчем стоял с Сашей Максименко и Стасиком Агкацевым. Потом они решили пораньше уйти, потому что у них раньше начинается разминка. Походил, посмотрел на всё и тоже пошёл в раздевалку.
Думаю, Максименко точно не расстроился, что в свой день рождения не сыграл (улыбается). Это не причина расстраиваться», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Сборная России разгромила сборную Гренады в первом матче 2025 года со счётом 5:0. По тайму в составе российской сборной отыграли голкиперы Евгений Латышонок и Станислав Агкацев.
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