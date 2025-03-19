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Литвинов: Максименко точно не расстроился, что не сыграл в день рождения

Литвинов: Максименко точно не расстроился, что не сыграл в день рождения
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Защитник сборной России Руслан Литвинов высказался о том, что голкипер Александр Максименко не принял участия в товарищеском матче со сборной Гренады в свой день рождения. Сегодня, 19 марта, вратарю московского «Спартака» исполнилось 27 лет.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Перед матчем стоял с Сашей Максименко и Стасиком Агкацевым. Потом они решили пораньше уйти, потому что у них раньше начинается разминка. Походил, посмотрел на всё и тоже пошёл в раздевалку.

Думаю, Максименко точно не расстроился, что в свой день рождения не сыграл (улыбается). Это не причина расстраиваться», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России разгромила сборную Гренады в первом матче 2025 года со счётом 5:0. По тайму в составе российской сборной отыграли голкиперы Евгений Латышонок и Станислав Агкацев.

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