Литвинов: Максименко точно не расстроился, что не сыграл в день рождения

Защитник сборной России Руслан Литвинов высказался о том, что голкипер Александр Максименко не принял участия в товарищеском матче со сборной Гренады в свой день рождения. Сегодня, 19 марта, вратарю московского «Спартака» исполнилось 27 лет.

«Перед матчем стоял с Сашей Максименко и Стасиком Агкацевым. Потом они решили пораньше уйти, потому что у них раньше начинается разминка. Походил, посмотрел на всё и тоже пошёл в раздевалку.

Думаю, Максименко точно не расстроился, что в свой день рождения не сыграл (улыбается). Это не причина расстраиваться», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборная России разгромила сборную Гренады в первом матче 2025 года со счётом 5:0. По тайму в составе российской сборной отыграли голкиперы Евгений Латышонок и Станислав Агкацев.